Obama'nın kızı sevgilisiyle yakalandı

Harvard ile Yale arasında her yıl düzenlenen futbol maçı öncesi kamp kuran öğrenciler birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Barack Obama’nın bu yıl Harvard Üniversitesi’nde eğitim hayatına başlayan büyük kızı Malia Obama, organizasyondaki görüntüleriyle gündeme oturdu.

DUDAK DUDAĞA

19 yaşındaki Malia'nın, maç öncesi gizemli bir gençle öpüşürken görüntülenmesi organizasyondan daha çok konuşuldu.

Malia'nın aynı gün sigara içerken kameralara yakalanması konuşulan başka bir konu oldu. Malia, 2016’da Lollapalooza’da uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti sonrasında giydiği "Sigara öldürür" yazılı tişört ile çok konuşulmuştu.

Barack Obama, geçtiğimiz yıl kızları Malia (19) ve Sasha’nın (16) erkeklerle görüşmeye başladığını söylemişti. Obama kızlarının ‘Gizli Servis’ korumasında olduğuna dikkat çekerken, “O adamların yapabileceği çok şey var” şeklinde bir de şaka yapmıştı.