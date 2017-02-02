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Ocak ayının zam şampiyonu: Kabak

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 100,35 "kabak" oldu.

02.02.2017 - 11:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Ocak 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü ve 86 ürünün fiyatı değişmedi.

BİRİNCİ SIRADA KABAK VAR

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kabak ocak ayı itibarıyla yüzde 100,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 89,25 ile salatalık, yüzde 66,80 ile domates ve yüzde 63,45 ile sivri biber olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde bayan etek, yüzde 23,20 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22,32 ile bayan elbise, yüzde 21,04 ile bayan kazak ve yüzde 17,86 ile bayan bluzu şeklinde sıralandı.

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