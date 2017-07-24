Odessa güne suikastle uyandı

Kent merkezinde, Ukrayna güvenlik ve iç istihbarat teşkilatı (SBU) binasının yakınındaki Jukovskaya caddesinde, Sovyet yapımı Jiguli marka bir otomobil'in şiddetli biçimde patladı.

Yapılan ilk incelemelerde, olay nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Olayın meydana geldiği cadde trafiğe kapatılırken, olay yerinde incelemeler sürüyor.

İKİ HAFTA ÖNCE DE SUİKAST DÜZENLENMİŞTİ

Ukrayna'da iki hafta önce de, başkent Kiev'de üst düzey bir güvenlik yetkilisi, uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.