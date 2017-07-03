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ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

Mezuniyet töreninde terör propagandası yapmak isteyen öğrencilerin yerini vatan sevdalısı öğrenciler aldı.

03.07.2017 - 09:56
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ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

Bilim, kültür ve sanat yerine yapılan terör propagandalarıyla sık sık gündeme gelen ODTÜ'nün mezuniyet töreninde farklı görüntüler ortaya çıktı.

Geçmiş dönemlerde siyasi mesajların verildiği ve terör propagandasının yapıldığı mezuniyet töreninde bu yıl şehitler ön plandaydı.

"KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN"

Öğrencilerin taşıdığı pankartlarda; "Tüm şehitlerimizle beraber rahmetle anıyoruz", "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için", "Bir ölür, bin diriliriz", "Vatan için can vermeyi göze alacak nesiller yetiştiriyoruz", "Son nefesimde bile öğretmen öleceğim", "Asım'ın nesli ODTÜ'de" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PANKARTLAR

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

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