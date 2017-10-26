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Öğrencilere 2 bin dolar dağıttı

ABD'de bir adam okul bahçesindeki öğrencilere 2 bin dolar para dağıttı. O anlar kameraya kaydedildi.

26.10.2017 - 14:40
  1. Haberler
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ABD'de bulunan bir okulun bahçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Okul bahçesinin önüne gelen bir adam, yanında taşıdığı 2 bin doları öğrencilerin üzerine attı.

DOLARLAR KAPIŞILDI

Dolarların havada uçuştuğunu gören bahçedeki öğrenciler bir anda o yöne doğru koşarak paraları kapmaya çalıştı. Öğrenciler deste deste paradan birkaç dolar alabilmek için birbiriyle yarıştı. O anlar parayı dağıtan adam tarafından kaydedilirken, adamın böyle bir uygulamayı neden yaptığı bilinmiyor.

Görüntülerin internette yayınlanmasının ardından harekete geçen ABD polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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