Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Deniz, erkek öğrencilerini sınıfta makineyle tıraş ediyor.

Tıraş etmeyi, çocukken dedesinin, kendisi ve kardeşlerini tıraş etmesiyle öğrendiğini ifade eden öğretmen Erkan Deniz, ilk görev yeri olan Ermenek'in Gökçekent Köyü'ndeki ilkokulda, köyde berber olmadığı için öğrencilerini gönüllü olarak tıraş etmeye başladığını belirtti.

"KÖYDE BERBER YOKTU"

Amacının öğrencilere yardım etmek olduğunu belirten Deniz, ''Gökçekent Köyü'nde berber yoktu. Öğrenciler, tıraş olmak için ilçe merkezine gelmek zorunda kalıyorlardı. Öğrencilerin maddi durumu da iyi değildi. O yüzden bir tıraş makinesi alıp, okuldaki tüm öğrencileri boş zamanlarımda gönüllü olarak tıraş etmeye başladım'' dedi.

"ÖĞRENCİLER VE VELİLER MEMNUN"

Bu alışkanlığını ikinci görev yeri olan ilçeye bağlı Kazancı Beldesi'ndeki ilkokulda devam ettirdiğini hatırlatan Deniz, ''Gökçekent ve Kazancı'da 5 yıl görev yaptık. Oradaki okullarda öğrencilerimi ben tıraş ettim. Bu durumda öğrenciler, veliler ve okul yönetimi memnun kaldı. Şu an buradaki okulda da öğrencilerimi tıraş etmeyi devam ettiriyorum'' diye konuştu.





Erkan Deniz, okulun bahçesinin bir kısmına tavuk, kaplumbağa ve kuşların bulunduğu bir bölüm oluşturduğunu, bu bölümle de öğrencilerine hayvan sevgisini kazandırmaya çalıştığını söyledi. Deniz, tavukların yumurtalarından elde ettikleri geliri de yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.







