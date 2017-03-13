taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.215
USD
3,7394
EURO
3,9944
ALTIN
145,33
PETR
51,3500

Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

Karaman Ermenek'te görev yapan öğretmen Erkan Deniz, erkek öğrencilerini gönüllü olarak ücretsiz tıraş ediyor.

13.03.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. Yaşam

Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Deniz, erkek öğrencilerini sınıfta makineyle tıraş ediyor.

Tıraş etmeyi, çocukken dedesinin, kendisi ve kardeşlerini tıraş etmesiyle öğrendiğini ifade eden öğretmen Erkan Deniz, ilk görev yeri olan Ermenek'in Gökçekent Köyü'ndeki ilkokulda, köyde berber olmadığı için öğrencilerini gönüllü olarak tıraş etmeye başladığını belirtti.

Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

"KÖYDE BERBER YOKTU"

Amacının öğrencilere yardım etmek olduğunu belirten Deniz, ''Gökçekent Köyü'nde berber yoktu. Öğrenciler, tıraş olmak için ilçe merkezine gelmek zorunda kalıyorlardı. Öğrencilerin maddi durumu da iyi değildi. O yüzden bir tıraş makinesi alıp, okuldaki tüm öğrencileri boş zamanlarımda gönüllü olarak tıraş etmeye başladım'' dedi.

Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

"ÖĞRENCİLER VE VELİLER MEMNUN"

Bu alışkanlığını ikinci görev yeri olan ilçeye bağlı Kazancı Beldesi'ndeki ilkokulda devam ettirdiğini hatırlatan Deniz, ''Gökçekent ve Kazancı'da 5 yıl görev yaptık. Oradaki okullarda öğrencilerimi ben tıraş ettim. Bu durumda öğrenciler, veliler ve okul yönetimi memnun kaldı. Şu an buradaki okulda da öğrencilerimi tıraş etmeyi devam ettiriyorum'' diye konuştu.

Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

Erkan Deniz, okulun bahçesinin bir kısmına tavuk, kaplumbağa ve kuşların bulunduğu bir bölüm oluşturduğunu, bu bölümle de öğrencilerine hayvan sevgisini kazandırmaya çalıştığını söyledi. Deniz, tavukların yumurtalarından elde ettikleri geliri de yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

Öğrencilerini gönüllü olarak tıraş eden öğretmen

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

126
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

258
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

235
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

123
İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

319
Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

88
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM