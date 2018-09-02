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Oğulcan Engin tayt giydi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin giyim tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 16:06..
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Oğulcan Engin tayt giydi

Giyim tarzı ile magazin haberlerine konu olan Oğulcan Engin'in giydiği tayt geçtiğimiz yıl çok konuşulmuştu.

Oğulcan Engin tayt giydi

AMERİKA'DAN POZ VERDİ

Oğulcan, bu yıl da Amerika Nevada’da yapılan Burning Man Festivali’nde geçen sene çok konuşulan taytını giydi.

"TÜRKİYE'DE RAHAT GİYENEMİYORUM"

Daha önce giyim tarzı ile ilgili açıklama yapan Oğulcan, Türkiye'de rahat giyinemediğini belirterek, "Çorap giymeden giymem gereken ayakkabılarım var. Ama Türkiye’de o ayakkabıları çorapla giymek zorunda kalıyorum. Çünkü insanlar her şeye dikkat ediyorlar…" demişti.

Oğulcan Engin tayt giydi

Oğulcan Engin tayt giydi

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