Oğuz Güven tutuklandı

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Trafiği durdurup yaşlı adama yardım eden Japon polisi

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Dursun Özbek kendisine edilen küfürleri okudu

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Fatih Altaylı: Küfür yediğim için gurur duyuyorum

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Moody’s, finansal içerik ve veri şirketi Bureau van Dijk’i satın aldı.

Moody's, finansal veri şirketini 3 milyar avroya satın al

Deloitte Global, Küresel Üretim Rekabet Endeksi yayınladı. Endekste ülkelerin bugünkü durumları ve 2020 öngörüleri yer alıyor.

Çin'de piyano başına geçen Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede ne çalacağını bilmediğini söyledi.

Putin: ABD'de hangi parçayı çalsam bilmiyorum

Çorum'da bir hayvan koruma derneğinde "horoz dövüştürülüp" bahis oynandığı iddiası üzerine operasyon yapıldı.

Trafikte seyir halinde devam eden bir Karadenizli, yanındaki Ferrari aracının sahibiyle yolda muhabbet ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

1 Marmaris'teki feci kaza kamerada Muğla'da uçurumdan devrilen midibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi Çin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, son günlerde tartışılan Atatürk'e hakaret meselesi soruldu.

3 Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da Rusya'nın Uğur Dündar'ı Elena Letuchaya gittiği ülkelerdeki otel ve restoranları gezerek puan veriyor.

4 Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yapması Asya ülkeleri ve ABD'de paniğe neden oldu.

5 Putin 'YPG'yle ilişkiye devam' dedi Amerika'nın ağır silah verdiği terör örgütü YPG'ye, Türkiye'ye rağmen, Rusya da destek oluyor.

6 Vali Karaloğlu Çinli pozunu sildi Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çin'in etnik kıyafetiyle fotoğraf çektirip twitter'dan paylaşınca alay konusu olmuştu.