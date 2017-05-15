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Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in tutuklanmasına karar verildi.

15.05.2017 - 19:21
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Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

ŞEHİT BAŞSAVCI İÇİN İNTİKAM BAŞLIĞI ATILMIŞTI

Cumhuriyet.com.tr geçtiğimiz günlerde şüphelerle dolu bir trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı'nın ölüm haberiyle ilgili; "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde intikam dolu bir başlık atmıştı.

Cumhuriyet'ten Başsavcı'nın ölümüne intikam başlığı haberi

Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı haberi

Oğuz Güven tutuklandı

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