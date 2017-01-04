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OHAL 2. kez uzatıldı

Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılması kararı TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

Ajanslar | 04.01.2017 - 00:02
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OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

3. OHAL dönemi 19 Ocak'ta başlayacak ve 3 ay sürecek.

Ayrıntılar gelecek...

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OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

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