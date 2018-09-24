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Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Şarkıcı Demet Akalın ile olan altı yıllık evliliğini sonlandıran Okan Kurt, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 11:02..
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Demet Akalın ve Okan Kurt evlerine haciz geldikten sonra boşanmıştı. Demet Akalın boşanmanın ardından sık sık yaptığı açıklamalarla haberlere konu olsa da Okan Kurt hiçbir açıklama yapmamasıyla dikkat çekmişti.

Biten evliliğinin ardından pek fazla yorumda bulunmayan Okan Kurt, boşanma sonrası ilk kez kızı Hira’yla bir araya geldi.

"DADIYLA MUHATTAP"

Akalın’ın “Kızımız Hira’yla ilgili bilgileri benden değil dadısından alıyor, ben onunla telefonda bile konuşmuyorum” dediği Okan Kurt, kızıyla oyun parkında vakit geçirirken çekilmiş karesini; “Benim Aşkım, güzel kokulum. Baban yoluna kurban olsun senin” notuyla paylaştı. Kurt'un bu duygusal paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

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