Öksüren erkek kanser olabilir

Çağın hastalığı kanser, kadın ve erkek fark etmeksizin her yaşta ve durumda ortaya çıkabiliyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülse de, araştırmalar erkeklerde de ciddi oranda çeşitlerine göre kanser hastalığının ortaya çıkabildiğini gösteriyor.

Meme kanseri en çok kadınlarda kendini gösterirken, erkekler de bu kansere yakalanabiliyor. Sadece kanser değil, hastalığı belirtileri de oldukça önem arz ediyor. Uzmanlara göre erken teşhis hayat kurtarırken, erkeklerde ortaya çıkan belirtiler şöyle sıralanıyor:

DIŞKIDA KAN

Hemoroid ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi nedenlerden kaynaklanabileceği gibi; mesane, böbrek ya da kolon kanserinin ilk belirtileri arasında olabilir. Bu nedenle kanama söz konusu olduğu an mutlaka hekiminize gidin.

ÖKSÜRÜK

Herhangi bir hastalığınız olmadığı halde 3 haftadan fazla süren ve geçmeyen, inatçı bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekiminize başvurun. Gerekli test ve kontrollerinizi yaptırın. Bu öksürüğe nefes darlığı ve öksürükle gelen kan da eşlik ediyorsa, akciğer kanserinin habercisi olabilir.

LENF NODLARINDA ŞİŞLİKLER

Solunum yolu enfeksiyonu gibi herhangi bir sağlık problemi yaşamadığınız halde boyun, koltukaltı ve diğer bölgelerinizde bulunan lenf bezlerinde şişlikler oluşuyorsa, mutlaka hekiminize bilgi verin.

TESTİSLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Testislerinizde herhangi bir şişlik ya da ağrı hissederseniz hemen bir üroloji uzmanına başvurun. Tesis kanseri, prostat kanserinin aksine çok hızlı ilerleyen bir kanser türüdür. Hekiminiz muayenenin yanı sıra kan testleri ve ultrason kontrolü isteyebilir.

MEMEDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Meme kanserlerinin yüzde 1’inin erkeklerde görüldüğünü ve erkeklerin de meme kanseri olabileceğini unutmayın. Bu nedenle memenizde görülen kitleleri görmezden gelmeyin. Elinize gelen kitle söz konusu olduğunda mutlaka hekiminize başvurun ve gerekli muayenenizi yaptırın.

YUTMA ZORLUĞU

Bazı insanlar herhangi bir sorun olmasa da zaman zaman yutma zorluğu yaşayabilirler. Ancak bu probleme kilo kaybı ve kusma da eşlik ediyorsa, hemen hekiminize başvurun. Bu belirtiler boğaz ve mide kanseri belirtileri olabilir.

ATEŞ

Vücudun enfeksiyonla mücadelesi anlamına gelen ateş; herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa lösemi ya da lenfomanın habercisi olabilir. Bu nedenle 3 günden fazla süren ve nedeni bilinmeyen ateşiniz varsa mutlaka hekiminize başvurun.

NEDENİ BİLİNMEYEN AĞRI VE YORGUNLUK

Birçok kanser türünün belirtilerinden biri de, ne kadar dinlenirseniz dinlenin geçmeyen yorgunluk ve ağrıdır. Ağrı ve yorgunluk günlük yaşamınızı etkileyen bir hale geldiyse, mutlaka hekiminize başvurun.

MİDE YANMASI

Yeme içme alışkanlıklarınızda bir değişiklik yapmadığınız, stres yaşamadığınız bir dönemde olduğunuz halde mide yanması-ekşimesi problemi yaşıyorsanız, hemen doktora giderek muayene olun. Bu belirtiler mide ve boğaz kanserinin habercisi olabilir.

SIK İDRARA ÇIKMA

50 yaşın üzerindeki erkeklerin birçoğunda görülen bu sıkıntıya beraberinde işeme problemleri eşlik ediyorsa, bu büyük prostat bezinin göstergesi olabilir. Mutlaka herhangi bir probleminiz olmasa da 50 yaşından sonra prostat muayenenizi yaptırın. Çünkü erken dönemde teşhis edilen prostat kanserinden tedaviyle kurtulmak mümkün.

NEDENSİZ KİLO KAYBI

Diyet ve egzersiz alışkanlıklarınız değişmediği halde kontrol edemediğiniz şekilde kilo kaybı yaşamaya başladıysanız, bu tiroid problemlerinin yanı sıra; pankreas, mide, ya da akciğer kanserinin belirtilerinden biri olabilir.

CİLT DEĞİŞİKLİKLERİ

Cildinizdeki benlerde boyut, şekil ya da renk değişikliği fark ettiğinizde en kısa sürede hekiminize başvurun. Mevcut benlerinizde görülen değişiklikler ya da yeni oluşan lekeler, cilt kanserinin habercisi olabilir.

AĞIZDA GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

Eğer sigara içiyorsanız veya tütün çiğniyorsanız ağız kanseri riski görülme ihtimaliniz yüksek. Son dönemde ağız içi veya dudaklarınızda beyaz veya kırmızı lekeler oluşmaya başladıysa, mutlaka diş hekiminize görünün.