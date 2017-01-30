Ölen kedilerini aile kabristanlığına gömdüler

Dilek Uzun, 10 yıl önce yavruyken sokakta bulup sahiplendiği ve "Boncuk" ismini verdiği kedisinin ayağında güç kaybı oluştuğunu fark etti.

BEYİN TÜMÖRÜ TANISI KONULDU

Çankırı'da tedavi edilemeyen kediye Ankara'daki hayvan hastanesinde beyin tümörü tanısı konuldu. Kedi, bir süre sonra burada öldü.

AİLE KABRİSTANLIĞINA GÖMDÜ

"Boncuk"u Çankırı'ya getiren Uzun, Sarıbaba Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına gömdü. Dilek Uzun'un oğlu Murat Uzun, "Boncuk"un ailenin bir ferdi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"BEN 18 YAŞINDAYKEN ANNEM SOKAKTA BULUP ALMIŞ"

"Ben 18 yaşındayken annem sokakta bulup almış. Cep telefonu büyüklüğündeydi. Evimizde büyüdü. Kapıda bizleri karşılıyor, yanımızdan ayrılmıyordu. Bu zamana kadar hiç hastalanmamıştı. İlk kez hastalandı ve öldü. Boncuk'u tedavi ettirmek için çok uğraştık ama onu yaşatamadık"

"DAHA ÖNCE DE PAMUK İSİMLİ KEDİMİZ VARDI, ONU DA BURAYA GÖMMÜŞTÜK"

Uzun, Boncuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, çünkü onun can dostları olduğunu dile getirdi. Boncuk'u 20 yıl önce ölen diğer kedilerinin yanına gömdüklerini söyleyen Uzun, "Daha önce de 'Pamuk' isimli kedimiz vardı. Onu da aile kabristanlığımızda gömmüştük. Boncuk'u da onun yanına defnettik." dedi.