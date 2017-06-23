Ölen oğlunun küllerinden kolye yaptırdı

Eva Wu adındaki bu kadın 17 yaşındaki oğlunu çok nadir görülen bir kanser hastalığı sebebiyle kaybetti. Eva-Wu İsviçre merkezli bir şirketin ölülerin küllerini elmasa dönüştürdüğünü öğrenince hemen harekete geçti ve oğlunu elmasa dönüştürdü.

Algordanza şirketinin Hong Kong temsilcisi Scott Fong'un belirttiğine göre ölülerin küllerini elmasa dönüştürmenin fiyatları ise şu şekilde; imal edilen çeyrek karat bir elmasın fiyatı 3 bin dolar, 2 karat bir elmasın fiyatı ise 37 bin dolar kadar.

Posta'da yer alan habere göre; bu işlem ise şöyle oluyor: Ölüden alınan 200 gram kül laboratuvara gönderiliyor. Filtreden geçirilen kül yüzde 99 oranından saflaştırılarak karbona dönüştürülüyor. Sonrasında ise türlü işlemlerden geçip ipeksi, siyah bir grafite dönüştürülüyor. Volkan sıcaklığında bir makine ile bu saflaştırılan kül 9 saat daha işlemde kalıyor ve sentetik bir elmasa dönüştürülüyor.

Şirket halktan gelen çok pahalı tepkilerine ise; “Hong Kong’da bir cenaze töreni 2 bin dolar ile 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu rakamlara bakarsak bizim fiyatlar oldukça uygun.” şeklinde cevap veriyor.

17 yaşındaki oğlunun küllerinden yaptırdığı elması boynuna takan Eva Wu ise duyguları bu cümlelerle ifade ediyor:

"Oğlum hayattayken beni rahatlatmaya çalışırdı. Anne öleceğimi biliyorum. Nereye gideceğimi de biliyorum. Kalbimde İsa inancını taşıyorum, benim için üzülme.” derdi bana. Bu kolyeyi boynuma taktıktan sonra huzur buldum. Onu sürekli yanımda taşıyorum.”