Ölene kadar sırtını sergileyecek

Steiner öldüğünde sırt derisi çerçevelenecek ve o zamana kadar ise galerilerde üstsüz bir biçimde oturarak yaşamını sürdürecek. 40 yaşındaki Zürihli dövme salonu yöneticisi aldığı karar hakkında, “Sanat eseri benim arkamda, ben sadece onu taşıyan adamım” dedi.

10 yıl önce Steiner’ın o dönemdeki kız arkadaşı Wim Delvoye isimli bir sanatçı ile tanıştı. Delvoye daha sonra domuzların üzerine yaptığı tartışmalı dövme işleriyle meşhur oldu.

"'BEN BUNU YAPMAK İSTERİM' DEDİM"

Delvoye o dönem kendisine yeni işi için gönüllü olacak bir insan tuval aradığını söyledi. Steiner “kız arkadaşım beni arayıp anlattığında anında ‘ben bunu yapmak isterim’ dedim” dedi.

ki yıl süren 40 saatlik dövme çalışmasının sonucunda eser Steiner’ın tüm sırtını kapladı: Halesinden sarı ışıklar yayılan, Meksika stili bir kurukafayla taçlandırılmış Meryem. Eserde aynı zamanda uçuşan kırlangıçlar, kırmızı ve mavi güller, çocukların bindiği Çin tarzı koi balıkları ve lotus çiçekleri var. Sanatçı dövmenin sağ tarafına imzasını da atmış.

"GEÇİÇİ BİR ÇERÇEVEYİM"

Steiner, “Bu benim gözümde sanatın en üst formu” diyor. “Dövmeciler çağdaş sanat dünyasında hiçbir zaman kıymeti bilinmemiş muazzam sanatçılardır. Tuval üzerine resim yapmak bir şeydir ama deri üzerine iğnelerle resim yapmak tamamen bambaşka bir olaydır.”

“TIM” olarak isimlendirilen iş, 2008 yılında Alman koleksiyoncu Rik Reinking’e 150 bin avroya (yaklaşık 600 bin lira) satıldı. Steiner şimdiye kadar bu paranın üçte birini aldı.

Steiner “Derim artık Rik Reinkind’e ait” dedi. “Sırtım tuval ve ben de geçici bir çerçeveyim.”