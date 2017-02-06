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Ollongren: Amsterdam, Hollanda'dan ayrılabilir

Amsterdam’da Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, “ (aşırı sağcı) Wilders başbakan olursa, Amsterdam cumhuriyetini ilan eder” dedi.

06.02.2017 - 09:37
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hollanda

Partisi sosyal liberal D66'nın yeni yıl resepsiyonunda konuşan Ollongren, İslam ve yabancı düşmanı aşırı sağcı Geert Wilders'in siyasi oluşumu PVV'nin (Özgürlük Partisi) anketlerde uzun süredir en büyük parti olduğuna dikkati çekerek "Wilders, Hollanda'yı Hollanda, Amsterdam'ı Amsterdam yapan her şeyin karşısında. Açık toplum, özgürlükler, hoşgörü, sanat ve kültür, AB, insanlık ve medeniyeti yok etmek istiyor. Bana göre, Wilders'in başbakan ya da bakan olması daha önce olmadığı kadar yakın ve Amsterdam cumhuriyetinin ilanı da o kadar yakın" ifadesini kullandı.

"IRKÇILIĞA AKTİF TAVIR"

HaberTürk'ten Ünal Öztrük'ün aktardığına göre, D66'nın eğitim, gençlik ve kültürel çeşitlilikten sorumlu encümen üyesi Simone Kukenheim da Ninsee adlı kölelik enstitüsünün yeni yıl resepsiyonunda benzer bir konuşma yaptı.

Kukenheim, başkentin ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı aktif bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek, "Başkaldırı, isyan bizim hamurumuzda var" dedi.

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