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Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edildiği öğrenildi.

04.05.2017 - 12:10
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Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı da olan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatları, iddianame hazırlanmadan önce müvekkillerinin sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talepli başvuruda bulundu.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, tutuklu şüpheli Kavurmacı'nın sağlık gerekçeleriyle tahliyesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bu karara iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun itiraz ettiği ve bu itirazın da sulh ceza hakimliğince reddedildiği öğrenildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın firari, Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 31 şüphelinin ise tutuklu olarak yer aldığı 86 şüpheli hakkındaki iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının onayından sonra İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede Ömer Faruk Kavurmacı'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik (FETÖ/PDY)" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

NE ZAMAN TUTUKLANDI

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı 8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

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