Ömer Faruk Kavurmacı'nın savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, toplam 21 sanığın savunması alındı.

"İHANET KONUŞMASINI ALKIŞLAMADIM"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmada, savunmasını yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, "Devletimize ve Devlet Büyüklerimize hakaret eden Rıza Nur Meral'i alkışlamadım. Genel Kurulda yapılan ihanet konuşmasından sonra TUSKON'dan istifa ettim." sözleriyle tahliyesini istedi.

İşte Kavurmacı'nın savunması;