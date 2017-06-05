taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.982
USD
3,5189
EURO
3,9568
ALTIN
144,87
PETR
49,5200

Ömrü biten cep telefonları 'altın' değerinde

Bileşiminde altın, gümüş gibi metaller bulunan ve kullanım ömürlerini tamamlayan her bin ton cep telefonundan, bir kg altın elde ediliyor.

05.06.2017 - 15:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji

CEP TELEFONU

Bakanlığın çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla buzdolaplarından cep telefonlarına, küçük ev aletlerinden oyuncak ve tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümüne yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda teknolojik yaşamın bir parçası haline gelen ve sürekli yeni modelleri piyasaya sürülen cep telefonları da geri dönüşümü yapılan atıklar arasında yer alıyor.

ALTIN GERİ KAZANIMI YAPILIYOR

Bileşiminde altın, gümüş gibi değerli metaller bulunan, kullanım ömürlerini tamamlamış cep telefonları toplanarak, ekonomiye "altın" kazanç oluşturuluyor. Her bin ton atık cep telefonundan, bir kilogram altın geri kazanımı yapılıyor. Bakanlıkça, cep telefonunun yanı sıra tüm elektrikli ve elektronik eşyanın geri kazanımı önemle takip ediliyor.

145 BİN TON ELEKTRONİK ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Bu çerçevede 63 işleme tesisine lisans veren Bakanlık tarafından, 2012'den bugüne 145 bin ton elektrikli ve elektronik atık da yasal mevzuat kapsamında ekonomiye geri kazandırıldı. Bu tür atıkların ayrı toplanması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılması ile daha yüksek miktarlarda elektronik atık toplanması ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanması da planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Google Chrome reklamları önleyecek
Teknoloji devi Google, Chrome'un gelecek seneki yeni versiyonu ile internetteki reklamları ücret karşılığında engelleyecek.
Skype yenilendi
Skype'a birçok yeni özellik eklendi.
Kuzey Kore kendi iPad'ini üretti
'Ryonghung IPad' ismi verilen tabletin üretimi, Kuzey Kore'nin dış ticaret dergisinde duyuruldu.
NASA Güneş'i araştıracak
'Güneş Araştırma Görevi' ile NASA yeni bir projeye hazırlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan ve 3 ülke Katar'la ilişkileri kesti

Suudi Arabistan ve 3 ülke Katar'la ilişkileri kesti

379
Bakanlık yayınladı: Vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesi

Bakanlık yayınladı: Vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesi

159
Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

78
Rektör Bağ'ın skandalları yeni değil

Rektör Bağ'ın skandalları yeni değil

201
Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

Süreyya Yalçın, kuaförünü Bahamalar’a çağırdı

54
Boğaziçi Üniversitesi'nde Ramazan programı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ramazan programı

155
Meryem Uzerli-Adebayor yakınlaşması

Meryem Uzerli-Adebayor yakınlaşması

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM