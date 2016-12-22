Ömür Gedik Küba'yı yazdı

Hürriyet yazarı, iklimini "sıcak, sıcak, sıcak" şeklinde tanımladığı Küba'nın en çok da havasına hayran kaldı, öyle ki yazısının başlığını bile "Güneş'in toprağa değmediği ülke" olarak seçti.

KÜBA SADECE KÜLTÜR DEĞİL, GÜNEŞ TURİZMİ İÇİN DE İDEAL

Küba dünyada antika arabaların ve eski evlerin manzarası altında oluşan romantik sokakların olduğu bir ülke olarak biliniyor ancak Ömür Gedik'e göre sadece kültür değil güneş turizmi için de ideal bir destinasyon.

Ömür Gedik aynı yazısında, Tülin Şahin'le Türkiye'den 11 bin kilometre uzakta bile nasıl pişti olduğunu da anlatıyor.

İşte o yazıdan bazı bölümler:

GEL DE GELME

Dünyanın en ilginç ülkesinin en ilginç dönemine tanıklık etmek üzere THY’nin İstanbul-Havana hat açılışı ile geldik buraya. Eskiden aktarmayla 25 saati bulan yolculuk, direkt uçuşla artık 11 saat. Gel de gelme!

Haliyle, 49 business, 300 ekonomi koltuğunun bir tanesi bile boş değildi. THY Yönetim Kurulu üyesi ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısında, bu direkt uçuşların Türkiye ve Küba arasındaki ticari ilişkileri de geliştireceğini söyledi. Gelecek ay, kalabalık bir işadamı grubu Küba’ya gidecek.

GÜNEŞ'İN TOPRAĞA DEĞMEDİĞİ ÜLKE

Küba’nın yerli dilindeki anlamı “güneşin toprağa değmediği ülke”... Doğayla iç içe, teknolojiye ve kapitalizme karşı yaşamın, Fidel Castro’nun yakın geçmişteki ölümünün ardından değişip değişmeyeceği tabii ki merak konusu.

AMERİKA'YLA GERGİNLİK SÜRÜYOR

Castro öldüğünde Havana’da bayrağını yarıya indirmeyen tek konsolosluk ABD’ninkiymiş. Havana’nın hemen karşısında Key West ve Miami varken bu gerginlik ilginç tabii.

TÜLİN'LE KÜBA PİŞTİSİ

Küba mimarisi, sanatı, modası da yükselen değerler arasında. Valentino, Stella McCartney yeni koleksiyonlarını Küba’dan esinlenerek hazırladıklarını açıklamışlardı. Durum böyle olunca Star TV’de “Tülin Şahin’le Moda” programını sunan Tülin’i burada görmek şaşırtmadı.

BİR GÜNDE İKİ PİŞTİ

Yalnız nasıl olduysa kendisiyle günde iki kez pişti olduk. Gündüz sarı elbiselerle dolaştık birlikte. Akşam THY’nin gala yemeğinde siyah beyaz piştimiz ise bu kadarı da olmaz dedirtti. Nazım Hikmet’in Küba’da çekilen fotoğrafının önünde poz verirken buna gülüyorduk.