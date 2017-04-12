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Ömür Varol: Köpeklerle yatan pirelerle uyanır

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programı sonrası Nihat Doğan ile kavga edip programdan ayrılan Ömür Varol açıklama yaptı.

12.04.2017 - 11:09
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Önceki gün, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının ardından programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol ile yorumcu Nihat Doğan yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edilmişti.

Bu kavganın ardından Nihat Doğan ve Bircan İpek "Söylemezsem Olmaz" programına devam ederken Ömür Varol ise bu projede devam etmek istemediğini yönetime ileterek ayrılmıştı.

Ömür Varol, kavga ve ayrılık kararının ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Varol'un isim vermeden yaptığı sert açıklamanın; Nihat Doğan'a atfedildiği izlenimi yarattı.

Öte yandan Varol; Osman Gökçek'e de teşekkürlerini iletti.

Ömür Varol: Köpeklerle yatan pirelerle uyanır

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