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Önce yangına sonra sandığa gittiler

Elazığ'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, oylarını da kullanmayı ihmal etmedi.

16.04.2017 - 12:27
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Anayasa değişikliği halk oylaması için 405 bin 353 seçmenin bin 491 sandıkta oy kullandığı Elazığ'da oy verme işlemi sürüyor.

YANGINDAN SANDIĞA

İhbar üzerine, Sürsürü mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın için bölgeye sevk edilen ve yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, ardından vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için kayıtlı oldukları okullara giderek oylarını kullandı.

İSTASYONA DÖNDÜLER

100 Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan itfaiye erlerinden Muhammet Hamza Ergen, "Yangını çok şükür söndürdük, oyumuzu da verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi tekrar istasyonumuza dönüyoruz." diye konuştu.

Önce yangına sonra sandığa gittiler

Önce yangına sonra sandığa gittiler

Önce yangına sonra sandığa gittiler

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