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Online kıyafet deneme devri başlıyor

İnsan vücudunu 3B tarayan bir teknoloji geliştiren New York merkezli girişim Body Labs, Amazon tarafından satın alındı.

06.10.2017 - 10:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Tüm vücudu ve hareketlerini üç boyutlu olarak tarayan bir yazılım geliştiren Body Labs, bunu diğer şirketlere satıyor. Bu teknoloji, oyun ve animasyon gibi alanlarda bir hayli popüler ancak Amazon bunu online alışveriş sektörüne entegre etmeyi planlıyor.

Body Labs'ın bu girişimine 50 ila 70 milyon arasında bir değer biçilirken Amazon'un satın almasıyla ilgili detaylar açıklanmadı.

AMAZON MODAYI SEVİYOR

Son yıllarda modaya odaklanan Amazon'un bünyesindeki moda şirketlerini sayısı 7’ye ulaşmış durumda. Öte yandan online alışveriş devi, Echo Look gibi giyim odaklı cihazlar, kıyafet abonelik servisi ve Style Check isimli bir kıyafet öneri motoru üzerinde çalışıyor.

Online kıyafet deneme devri başlıyor

New York merkezli girişimin satın alınmasıyla üç boyutlu vücut taraması sayesinde Amazon, kıyafetlerin sanal olarak denenmesini ve online alışverişin gerçeğe yakın olmasını sağlayacak.

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