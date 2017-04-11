Önlisans başvurusunu geciktirene ceza

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
45 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAYANA PARA CEZASI
Buna göre, YEKA uygulamasında elektrik üretim faaliyetinde bulunmak için önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan şirketlerden, 45 gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuruda bulunmayanlara para cezası verilecek.
TÜM HAKLAR SONA ERECEK
Söz konusu tutarın 15 gün içinde ödenmemesi halinde, bu miktar kadar teminat mektubu irat kaydedilecek ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tanınan bağlantı kapasitesi dahil tüm haklar kendiliğinden sona erecek. Aynı cezai işlem, EPDK'ya önlisans başvurusu yaptıktan sonra 3 aylık süre içinde eksik evraklarını tamamlamayan şirketlere de uygulanacak.