Onur Akay: Kendimi katil gibi hissettim

İlk olarak bir dönemin ünlü şarkıcısı Ciguli'nin ölüm haberini duyurduğunu söyleyen Akay şöyle konuştu: "Bana gelen mailleri gelen paylaştım ve pek çok yer beni kaynak gösterdi. Zamanla gelen bu haberleri paylaşmaya devam edince de böyle bir durum oldu."





"KENDİMİ KATİL GİBİ HİSSETTİM"

Habertürk'e konuşan Akay, "Kendimi katil gibi hissettiğim oldu. Bir gün arabaya binmek üzereyken kaldırımda yürüyen gençler bana laf attı ve 'yine kimi öldüreceksiniz' dediler. Ben cevap vermedim ama yol boyunca kendimi katil gibi hissettim. Eskiden çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kişiye tellal diyorlarmış bende yüksek sesle sosyal medyada bağırdım ama şaşkınlık ve hayret bildirdiğim için 'felaket tellalı' dediler ve hiç rahatsız olmuyorum." dedi.





Kısa bir süre önce Twitter hesabından atılan 'Devran Çağlar vefat etti' mesajıyla ilgili Devran Çağlar tarafından reklam yapmakla suçlanan Akay, "Bana dava açmayan bir Yılmaz Morgül kaldı sanırım. Beni reklam yapmakla suçlayanların yıllar önce ne açıklamalar yaptıklarına bakmak lazım. Bu olayın iç yüzünü henüz anlayamadık ama bunu kim yaptıysa bazen içimden kızmak gelmiyor!" ifadelerini kullandı.

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