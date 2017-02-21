Onur Saylak kafaları karıştırdı

Oyuncu Onur Saylak, Instagram hesabı üzerinden rol aldığı 'Vatanım Sensin' dizisinin setinden bir kare paylaştı.
EŞİ VE KIZLARININ BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Fotoğrafta eşi Tuba, kızları Maya ve Toprak ile kendisinin baş harflerinden oluşan TMTO dövmesi dikkati çekti.
BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Oyuncu Tuba Büyüküstün, rol aldığı dizinin setinde tanıştığı Onur Saylak ile aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, dizi teklifleri nedeniyle arasında kriz çıktığı ve boşanma kararı aldıkları, hatta mal paylaşımı bile yaptıkları iddia edilmişti.