1 Onur Saylak kafaları karıştırdı Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tuba Büyüküstün ile boşanacakları iddia edilen Onur Saylak'tan sürpriz bir paylaşım geldi.

2 Le Pen'in Lübnan müftüsüyle başörtüsü krizi Le Pen müftü ile görüşmek için gittiği Lübnan'da kendisine başörtüsü takması gerektiği söylenince "takmam" deyip mekanı terk etti.

3 Ambarlı Limanı'nda kokain operasyonu İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, 12 milyon 500 bin TL değerinde 62 kilo kokain ele geçirildi.

4 200 kilometre hız yapan Alman sürücüye hapis cezası Sürat konusunda Avrupa'nın en hassas ülkesi olan İsviçre'de, hız tutkunu bir Alman sürücüye 30 ay hapis cezası verildi.

5 Şanlıurfa'da şehit olan öğrencinin ismi okula verilecek Viranşehir'deki hain terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın ismi okulda yaşatılacak.

6 Eşini kaybeden MHP'li Saffet Sancaklı ilk kez TBMM'de MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez TBMM'ye geldi.