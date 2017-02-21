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Onur Saylak kafaları karıştırdı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tuba Büyüküstün ile boşanacakları iddia edilen Onur Saylak'tan sürpriz bir paylaşım geldi.

21.02.2017 - 12:52
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Oyuncu Onur Saylak, Instagram hesabı üzerinden rol aldığı 'Vatanım Sensin' dizisinin setinden bir kare paylaştı.

EŞİ VE KIZLARININ BAŞ HARFLERİNDEN OLUŞAN DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta eşi Tuba, kızları Maya ve Toprak ile kendisinin baş harflerinden oluşan TMTO dövmesi dikkati çekti.

Onur Saylak kafaları karıştırdı

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Oyuncu Tuba Büyüküstün, rol aldığı dizinin setinde tanıştığı Onur Saylak ile aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, dizi teklifleri nedeniyle arasında kriz çıktığı ve boşanma kararı aldıkları, hatta mal paylaşımı bile yaptıkları iddia edilmişti.

Onur Saylak kafaları karıştırdı

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