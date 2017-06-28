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Onur Saylak Tuba Büyüküstün'ü her yerden çıkardı

Onur Saylak, boşandığı eşi Tuba Büyüküstün'e yönetmen koltuğunda oturduğu filmin fragmanında ve afişinde yer vermedi.

28.06.2017 - 08:04
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DD

Oyuncu Onur Saylak'ın ilk yönettiği filmi 'Daha'nın dün fragmanı yayınlandı. Filmin başrolündeki eski eşi Tuba Büyüküstün, ne afişte ne de fragmanda vardı. Onur Saylak, Tuba'yı sosyal medyada da takipten çıkarttı.

BOŞANIR BOŞANMAZ YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

İkiz çocuk annesi 35 yaşındaki Tuba Büyüküstün, 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan 5 Haziran'da boşandı. Geçen hafta da Tuba Büyüküstün'ün İstanbul Emirgan'daki ünlü mekanların genç işletmecisi Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

TUBA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün ile evliyken 2014 yılında verdiği bir röportajında "Tuba benim için hayat demek! Eşim, sevgilim, müthiş bir anne, müthiş bir ressam, dolu dolu yaşayan biri. Hayatımdaki en büyük renklerden. Oturup dertleşebildiğim biri. Aşık olduğum kadın. Dünya güzeli. Evlilik aşkı öldürmüyor. Birbirini en iyi tanıyan iki insan haline geliyorsun. Ama biz sevgililiği hiç bırakmadık. Bir de şu var: Her sabah o gözlere uyanmak tarifsiz bir şey. Keyfimiz yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

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