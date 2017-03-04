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OPEL'in satışı tamamlandı

General Motors ve Fransız PSA Grup, Opel`in satışı için son aşamaya geldi.

04.03.2017 - 23:03
  1. Haberler
  2. Otomobil

Fransız Peugeot Société Anonyme (PSA) ABD’li General Motors (GM) ile Opel’in satışı konusunda anlaşmaya vardı. GM ve PSA dün el sıkıştı. Taraflar, pazartesi günü basın önünde otomobil devinin satışını duyuracak.

PSA ve GM konuyla ilgili açıklama yapmazken Opel'le birlikte GM bünyesinde yer alan Vauxhall'ın da PSA bünyesine geçmesi bekleniyor.

Opel yetkilileri dün şirket çalışanlarını toplayarak şirketin satış sürecinde olduğunu belirtti, fakat detay vermedi. GM 16 yıldır üst üste Avrupa’da zarar açıklıyor. Opel’in ödemek zorunda olduğu borç ve tazminat tutarlarının 10 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.

PSA’nın patronu Carlos Tavares anlaşmayla ilgili yaptığı konuşmada “Avrupa’nın otomobil şampiyonunu yaratabiliriz” ifadesini kullandı.

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