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Operada yeni sezona Troya damgası

Devlet Opera Balesi, yeni sezonda bale ve operanın bir arada olduğu, 254 kişinin görev alacağı büyük bir sahne şovuyla Troya'yı seyirciyle buluşturacak.

AA | 14.08.2018 - 12:04..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, opera ve balede yeni sezona yönelik projelere ilişkin bilgi verdi.

"PERDELERİMİZİ AÇACAĞIZ"

Ulus'taki Opera Sahnesi'ne yönelik hummalı bir çalışmanın devam ettiğine işaret eden Murat Karahan, "Ankara Devlet Opera ve Balesi binası neredeyse orijinaline döndürülüyor. Özel restoratörlerle çalışarak orijinale en yakın renkleri, boyaları ve yapıyı bulduk. Arka hinterlandına tadilat diyebiliriz ama salon ve ana bina kısmının aslında çok ciddi bir restorasyon olduğunu söyleyebilirim. Ankara Operasını inşallah 60 yıl önceki haliyle göreceksiniz. Ekimin başı veya ortası gibi perdelerimizi açacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Operada yeni sezona Troya damgası

"TROYA PROJEMİZ GELİYOR"

Geçen aylarda Türk bestecilerle bir araya geldiğini hatırlatan Murat Karahan, "Yerli eser olarak da yeni projelerimiz var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi 'Troya'. 2018 Troya Yılı için biz bir opera hazırladık. Bu aslında epik opera. Bale, opera hepsinin bir arada olduğu çok büyük bir sahne şovundan, 254 kişinin sahnede görev alacağı bir eserden bahsediyoruz. Teknolojiyi de kullanacağız, yani sahne-dekor olarak '3D mapping' gibi bütün teknolojik olanaklardan da yararlanıp inanılmaz bir sahne şovuyla destekleyeceğimiz bir Troya projemiz geliyor. Bunu bütün dünyaya da tanıtmak ve göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Operada yeni sezona Troya damgası

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