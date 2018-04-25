Operasyon tazminatları yatmayan polisler tedirgin

Ülke çapında 40 ilde görev yapan emniyet personeli ve jandarma personeline ocak ayında ve temmuz ayında ödenen operasyon tazminatı diğer adıyla terör tazminatı, nisan ayının son günlerine geldiğimiz halde ödenmedi.





AÇIKLAMA YOK, TAKVİMDE YOK

Hatta üç yılda bir yenilenen tazminatlar, yılın 4. ayına gelmiş olunmasına rağmen hâlâ onaylanmadı. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü sitesinde mali takvimde de henüz görünmüyor.

En son 2015 yılında onaylanan, 01 Ocak 2015 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar yılda 2 kez (Ocak-Temmuz) memur zammı oranında kademeli şekilde arttırılarak ödenmişti.

PERSONEL TEDİRGİN

Bu yıla kadar herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayan polis ve jandarma personeli, hesaplarını tazminatlara göre yaptı, borca girdi. Ancak bu yıl yaşanan belirsizlik, personeli tedirgin etti.

GERİYE DÖNÜK ALINABİLİR

Yenileme yapılması durumunda, 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacağı ve enmiyet jandarma personelinin onay alınması halinde geriye dönük tazminat alabileceği öngörülüyor.

OPERASYON TAZMİNATI NEDİR

Operasyon tazminatı 375 sayılı KHK'nın 28. maddesine göre ödenmekte olup, ilgili madde şu şekildedir:

"Madde 28 - A) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

Bu görevler nedeniyle meydana gelen engellilik ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 24 ayı geçemez ve 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir işlem yapılması halinde de sona erer.

Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Başbakanca belirlenir."

Bu maddeye göre, operasyon tazminatı için Başbakanın onay vermesi gerekmektedir. Verilecek operasyon tazmiantı miktarının Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemesi gerekmektedir. Tazminat ödenecek yerleşim birimleri ile günlük tazminat miktarları, ödeme usul esasları Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile belirlenecektir.