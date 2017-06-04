Orak ve tırpanla eylem yapanlardan Havva teyze konuştu

Geçtiğimiz günlerde, İnköy Mahallesi'nde oturan çoğunluğu kadın yaklaşık 300 kişi, hayvan otlattıkları meraya müze yapılmak istenmesine tepki göstermişti.

"GEÇİMİMİZİ HAYVANLARIMIZLA SAĞLIYORUZ"

Eyleme katılan köylülerden Havva Uzun, Habertürk'e yaptığı açıklamasında “Mera alanına müze yapmak istiyorlar, çayırlarımıza. Biz de yapılmasını istemiyoruz. Geçimimizi hayvanlarımızla sağlıyoruz, burada otluyorlar.” dedi.

Uzun’un eşi Halil Uzun da köye 800 metre uzaklıkta müze yapılmak istendiğini ve zemin etüdü çalışmalarına başlanması üzerine köylüler olarak bir araya gelip, “Çevremiz elden gidiyor, hep beraber müdahale edelim.” diyerek eylem kararı aldıklarını anlattı.

"SORUN SÜRERSE YİNE EYLEM YAPILIR"

Halil Uzun, “İnköy’ü 2006’da mahalle yaptılar. Bizim köy merkeze en yakın köy. Şehir mezarlığını getirdiler arazimize, Organize’yi getirdiler, TOKİ’yi getirdiler, arıtma tesisini getirdiler. Köyün çevresi komple bunlarla kaplı ortada kaldık. Müze binasının yapılmak istendiği yer köyün üstündeki çayıra hayvanların geçebileceği tek nokta. Bu bina yapılırsa orayı da kapatacak. Köy onun için ayaklanıyor. Vali bey ‘2-3 gün müsaade edin, çözüm bulayım’ demiş. Müzenin yerinin değiştirilmesi ihtimali var. Bu sabah müze yerinde çalışma yoktu. Sorun sürerse yine eylem yapılır.” diye konuştu. Uzun, önceki günkü eyleme de kadın-erkek 2 bine yakın kişinin katıldığını ifade etti.

MUHTAR: MÜZE PROJESİ 2012'DEN BERİ SÜRÜYOR

İnköy Mahallesi Muhtarı Osman Keleş kendisinin eyleme katılmadığını, müze alanında eylem yapacak köylüleri de “Taşkınlık yapmayın, birine zarar vermeyin.” diye uyardığını belirterek, “Müze projesi 2012’den beri sürüyor. Valimize müze için alternatif 5 yer gösterdim. 2012’den beri gösteriyorum. Önceki valilere de gösterdim, kimse kabul etmiyor. Bizim köyde 3 bini küçükbaş toplam 5 bin 35 hayvan var. Hayvancılıkla geçiniyoruz.” ifadelerini kullandı.