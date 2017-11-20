taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.615
USD
3,8882
EURO
4,5708
ALTIN
161,50
PETR
62,5000

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

Deneyimli anket şirketi ORC, seçmenin yerel ve genele bakışını ölçtü. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

20.11.2017 - 11:04
  1. Haberler
  2. Gündem
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC Araştırma Şirketi, 9-15 Kasım arasında 36 ilde toplam 2674 katılımcı ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirdi.

Her ne kadar partiler tarafından resmen ilan edilmese de 2019'a yönelik yerel ve genel seçim çalışmalarına start verildi.

ORC, bu doğrultuda seçmenlere "Bu Pazar Genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?""Bu Pazar Yerel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Size göre Türkiye’de erken yerel ve genel seçime ihtiyaç var mı?" sorularını yöneltti.

ERKEN SEÇİM OLSUN MU, OLMASIN MI

Araştırmaya göre seçmenler Türkiye'de erken yerel ve genel geçime ihtiyaç duymuyor. Erken seçime destek verenlerin oranı yüzde 30,2'de kalırken bunu reddedenlerin oranı ise yüzde 59,4.

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

'BU PAZAR SEÇİM OLSA' SÜRPRİZ YOK

Seçmen, en yakın genel seçimde ise tercihini değiştirmeyecek. Ankete göre, başta AK Parti olmak üzere partiler oy oranını koruyor.

Partilerin güncel oranları ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 48,9

CHP: Yüzde 23,9

MHP:  Yüzde 10,2

HDP: Yüzde 7,5

İYİ Parti: 6,7

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

YEREL SEÇİMDE ORANLARI ADAY BELİRLİYOR

Karşımızda sadece genel seçim değil yerel seçim de var. Seçmen, yerelde genele göre daha farklı bakıyor. Çünkü aday faktörü önemli. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlemeleri sonucu AK Parti, bazı belediye başkanlarının istifasını istemişti.

Bu tespitler ışığında seçmenin yerel seçim tercihleri şöyle:

AK Parti: Yüzde 43,2

CHP: Yüzde 27,2

MHP: Yüzde 7,4

HDP: Yüzde 7,1

İYİ Parti: Yüzde 3,0

ADAYA BAĞLI: Yüzde 10,5

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN YÜKSEK

ORC, seçmene "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz?" sorusunu da yöneltti. Seçmen, Erdoğan'a güvenini gösterdi.

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

İlginizi Çekebilir
ORC seçmene seçim barajını sordu
Seçmen, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine yanaşmıyor. Bu arada MHP yüzde 10,2 oy oranıyla baraj sınırında...
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi
Yeni Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sarılması CHP'li Tağluk'u rahatsız etti.
Canlı yayında Tunnel Dağı popoya benzetildi
Kayalık dağlarının oluşum sürecini anlatan Celal Şengör, dağların popoya benzediğini söyledi.
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi
PYD terör örgütü, ABD'nin desteğiyle Afrin'deki eğitim kamplarında terörist yetiştirmeyi sürdürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

75
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

77
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

103
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

64
Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

74
Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

Aşkın Nur Yengi 8 milyonluk villayı gardırop yaptı

48
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM