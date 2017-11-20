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ORC seçmene seçim barajını sordu

Seçmen, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine yanaşmıyor. Bu arada MHP yüzde 10,2 oy oranıyla baraj sınırında...

20.11.2017 - 11:17
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ORC seçmene seçim barajını sordu

ORC seçmene seçim barajını sordu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her ne kadar "barajın düşürülmesi gerektiğini" savunsa da seçmen buna karşı.

BARAJ DÜŞÜRÜLMEMELİ: YÜZDE 47,1

ORC Araştırma Şirketinin 9-15 Kasım arasında 36 ilde 2674 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasına göre seçmenin yüzde 39,4'ü "Genel seçimlerde uygulanan %10 seçim barajı düşürülmeli mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 47,1'i de "Hayır" yanıtı verdi. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 13,5.

ORC seçmene seçim barajını sordu

MHP BARAJ SINIRINDA

Aynı araştırmaya göre "Bu pazar genel seçim olsa" seçmenlerin yüzde 10,2'si MHP'ye oy vereceğini söylüyor. MHP'nin ise kurumsal olarak baraj tehlikesine karşı atacağı adımlar henüz netleşmedi.

ORC seçmene seçim barajını sordu

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