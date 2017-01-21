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ORC'nin referandum anketi

ORC'nin anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te oylandığı dönemde yaptığı ankette referanduma evet oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı.

21.01.2017 - 12:01
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ORC'nin referandum anketi

Anayasa değişikliği maratonun sonuna gelindi. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

ERDOĞAN İMZALAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 60 günlük referandum süreci başlayacak.

ORC'NİN ANKETİ

Teklifin Meclis'te görüşüldüğü sıralarda ORC Araştırma Şirketi, referandum anketi yayınlamıştı.

YÜZDE 62 EVET

ORC'nin anketinde "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği, referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur?" sorusuna "Evet oyu veririm" diyenlerin oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı.

ORC'nin referandum anketi

ORC'nin referandum anketi

ORC'nin referandum anketi

ORC'nin referandum anketi

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