ORC'nin referandum anketi

Başkentteki protestolarda 200'ü aşkın gösterici gözaltına alındı, 6 polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

DEAŞ saldırısında Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın, oyuncu Gamze Özçelik'in arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

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Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Tahliye edilen Mahalli, "Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" dedi.