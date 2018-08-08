Ordu'da sel, CHP'de kurultay

Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış Ordu'da felakete sebep oldu. 8 köprünün yıkıldığı ilde 165 kişi helikopterle kurtulurken, fındık hasadının yüzde 70'i heba oldu.

Tüm Türkiye Ordu'da yaşanan felakete kilitlenmişken CHP'nin gündemi ise yine hesaplanamayan imzalar ve kurultay oldu.

MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİYİZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere hazırlanacağını ve bir kurultay olmayacağını söyleyen Bülent Tezcan'ın açıklamalarına yanıt veren Gaye Usluer, " Hiç anlaşılamamış bizim neden olağanüstü kurultay talebinde bulunduğumuz. Bir kere MYK değişikliğinin bizim olağanüstü kurultay talebimizle hiçbir alakası yoktur. MYK'nın değiştirilmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebidir. " ifadelerini kullandı.

Tüzük kurultayı ile ilgi girişimlerinin olmadığını belirten Usluer, yeni partiye geçme iddalarınada yanıt verdi.

Gaye Usluer, "Bizler Cumhuriyet Halk Partliyiz. Bizim çalışacağımız yer, iktidar olması için çalışacağımız yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz misafir değil ev sahibiyiz. Evimizde oturmaya, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.