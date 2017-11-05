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Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar geceyi, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığında geçirdi.

05.11.2017 - 13:49
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Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemeleri sürüyor.

Dağlıca'daki 6. Hudut Tabur Komutanlığına giden Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, denetleme ve incelemelerde bulundu, askerlerle yemek yedi ve geceyi burada geçirdi.

Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

2 BİN 522 RAKIM

Sabah 2 bin 522 rakımlı Oramar Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Orgeneral Akar, askerlerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu. Daha sonra Kalanatepe Üs Bölgesi'ne giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, incelemelerinin ardından Yüksekova ilçe merkezine döndü.

Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Yüksekova'da esnafa ziyarette bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Orgeneral Akar, daha sonra Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret etti.

Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

ŞEMDİNLİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Orgeneral Akar ile kuvvet komutanları ayrıca Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar Hakkari'de GALERİ

Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

Orgeneral Akar geceyi Dağlıca'da geçirdi

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