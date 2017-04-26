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Orhan Gencebay, Müge Anlı'yla birlikte kayıp arayacak

Evlatlık verilen ablalarının Orhan Gencabay’ın filminde oynadığını düşünen kardeşler, Müge Anlı’ya çıktı.

26.04.2017 - 16:28
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atv'nin programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ve kız kardeşlerini aradıklarını ifade eden Şentürk ailesinin, kız kardeşlerinin çocuk yaşta Gencebay'ın filminde oynadığını ifade etmelerinin ardından programa dönemin ışık şefi bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"O KIZIMIZI ÇOK SEVMİŞTİK"

Bu açıklamaların ardından programa telefonla katılan Orhan Gencebay, kız çocuğunu hatırladığını ve o dönemde küçük kızı çok sevdiğini belirterek, "Ben de araştıracağım. Kızımızı bulacağız." dedi.

Orhan Gencebay, Müge Anlı'yla birlikte kayıp arayacak

Genç kız hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığını ifade eden usta sanatçı, dönemin prodüktörünün ayrıntılı bilgilere sahip olabileceğini söyledi.

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