Orhan Gencebay, Müge Anlı'yla birlikte kayıp arayacak

atv'nin programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ve kız kardeşlerini aradıklarını ifade eden Şentürk ailesinin, kız kardeşlerinin çocuk yaşta Gencebay'ın filminde oynadığını ifade etmelerinin ardından programa dönemin ışık şefi bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"O KIZIMIZI ÇOK SEVMİŞTİK"

Bu açıklamaların ardından programa telefonla katılan Orhan Gencebay, kız çocuğunu hatırladığını ve o dönemde küçük kızı çok sevdiğini belirterek, "Ben de araştıracağım. Kızımızı bulacağız." dedi.

Genç kız hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığını ifade eden usta sanatçı, dönemin prodüktörünün ayrıntılı bilgilere sahip olabileceğini söyledi.