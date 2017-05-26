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Orman Pamuk'tan Avrupa'ya 'Yalnız bırakmayın' çağrısı

Alman basınına konuşan Orhan Pamuk, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ederek, aydın, gazeteci ve sanatçıların ortada bırakılmamasını istedi.

26.05.2017 - 19:01
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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere dair yorumda bulundu.

Nobelli yazar, İstanbul'da 2012 yılında açtığı Masumiyet Müzesi'nin ziyaretçi sayısının siyasi gelişmelerden etkilenip etkilenmediğine yönelik soruyu yanıtlarken, yabancı turist sayısının azaldığını söyledi.

ORHAN PAMUK'TAN AVRUPA'YA: AYDINLARI ORTADA BIRAKMAYIN

Ancak "Biz ayakta kalırız, onu dert etmiyorum” diye ekleyen Pamuk, Avrupa'ya çağrı yaparak, "Türkiye'deki aydınları, sanatçıları, demokratları, gazetecileri ve öğretmenleri ortada bırakmayın... İktidara kızıp, onları yalnız bırakmayın” dedi.

Pamuk; aydın, doktor, akademisyen gibi eğitimli kişilerin, tutuklanma ya da seküler yaşam tarzlarından vazgeçmek zorunda kalma endişesiyle Türkiye'den göç ettiklerini söyledi. Ancak bu tarz bir göçe ilişkin net verileri olmadığını da sözlerine ekledi.

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