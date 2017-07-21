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Orman ve Su İşleri Bakanı 'tsunami' yok dedi

Ege Denizi'nde meydana gelen ve Bodrum'u etkileyen depremle ilgili Bakan Eroğlu; "tsunami yok deniz bir miktar yükseldi" dedi.

21.07.2017 - 13:13
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Orman ve Su İşleri Bakanı 'tsunami' yok dedi

bakan

Gece 01:31'de Ege Denizi'nde Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Bodrum'u olumsuz etkiledi.

KANDİLLİ: "30-40 CM TSUNAMİ OLDU"

Deprem sonrası Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada; Bodrum Limanı'ndaki tsunami ölçüm merkezinde 13 cm'lik dalga ölçüldüğünü, sonrasında gelen bilgiler ise 30-40 cm'lik dalgaların görüldüğü yönündeydi.

BAKAN "TSUNAMİ YOK" DEDİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise TRT Haber'e yaptığı açıklamada tsunami konusuyla ilgili şunları söyledi; "Televizyonlarda hasar gören tekneler gösteriliyor. Muğla Valimize onu sordum; 'Yediemin'de bekleyen hurda tekneler' olduğunu söyledi. Tsunami diye bir hadise yok, denizin bir miktar yükselmesi söz konusu."

Orman ve Su İşleri Bakanı 'tsunami' yok dedi VİDEO

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