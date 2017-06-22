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Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin denize çakılan kazıklardan zarar görmesine çarpıcı yorumlardan biri İlber Ortaylı'dan geldi.

22.06.2017 - 16:24
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Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

Üsküdar Sahili'nde doldurulması için denize çakılan kazıklar nedeniyle sahilde yer alan Şemsi Ahmet Paşa Camisi zarar gördü ve yakınlarında çatlaklar oluştu.

İSTESE MİMAR SİNAN KAZIK ÇAKARDI

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesine konuşan İlber Ortaylı ise; "Buraya kazık çakılacaksa Mimar Sinan’ın zamanında âlâsı çakılırdı. Dönemin dalgıçları Venedik usulü kazık çakıyorlardı. Bu işin iyisi Hollandalılardır. Dönemin dalgıçları Hollandalılardan daha iyi kazık çakıp doldurma yapıyorlardı. Niye Mimar Sinan doldurmamış burayı da sen dolduruyorsun? Sana mı kaldı? Seni mi bekliyordu bu proje? Nasıl müsaade ediliyor?" dedi.

Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

Ortaylı Üsküdar'daki caminin durumunu değerlendirdi

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