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Ortostatik hipertansiyon nedir

Ani bir hareket yapılması sonucu yaşanan baş dönmesinin tıp dilindeki ismine Ortostatik Hipertansiyon denir.

26.10.2017 - 17:35
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Oturduğunuz yerden veya yatarken ayağa kalktığınızda ani bir baş dönmesi, sersemleme veya görme bozukluğu hali yaşıyor olabilirsiniz. Bu bir hastalıktan ziyade vücut metabolizmasının yaşadığı durumdur. Bu duruma ortostatik hipertansiyon ismi verilir.

ORTOSTATİK HİPERTANSİYON DURUMUNUN OLUŞUMU

Ayağa kalkınca kanın aşağı hücum etmesi ve vücudun üst yarısındaki kanın azalması atardamar basıncının düşmesine ve kanın bacaklarda göllenmesine neden olur. Tansiyonun düzensil olmasına sebep olan bu durumun meydana gelmesi vücudun kontrol mekanizmasına etkide bulunur ve Ortostatik Hipertansiyonu tetikler.

Ortostatik hipertansiyon nedir

ORTOSTATİK HİPERTANSİYONUN SONUÇLARI

Beyindeki görme merkezinin bulunduğu artkafa lobunun kabuk bölgesi oksijen yetersizliğine en duyarlı bölgelerden biri olduğundan, göz kararması ilk ortaya çıkan durumlardandır. Ayrıca baş dönmesi ve halsizlik en yaygın görülen sonuçlardan olsa da kısmen hassasiyete bağlı olarak bayılma halleri de görülebilir.

Ortostatik hipertansiyon nedir

ORTOSTATİK HİPERTANSİYONUN NASIL ÖNLENİR

Bu olay insan sağlığı açısından tehlikeye neden olan bir durum değildir. Ancak ne yazık ki bunun önüne geçebilen bir etken de bulunmamaktadır.

Tansiyon problemi yaşayan kişlier yavaş hareketlerle ayağa kalkarak vücutlarına uyum sağlaması için yeterli zamanı vermelidir. Bayılan veya bayılmak üzere olan hastayı başı vücudundan aşağı gelecek biçimde yatırmak da önemli bir önlem olduğu gibi beyne kan gitmesi sağlanır ve Ortostatik Hipertansiyon durumu kısa sürede çözülür.

Ortostatik hipertansiyon nedir

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