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Oruç neden hurma ile açılır

Ramazan ayı denilince ilk akla gelen şeylerde biri de hurma oluyor.

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Tadı güzel olan ve Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu meyve, lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığa da etki sağlar. Oruç açarken yenmesinin nedeni ise, kan şekerinizi dengeli olarak yükseltmesi..

Müslümanlar için ayrı bir yeri olan hurma insanın oruçluyken yaşadığı halsizliğin önlenmesinde etkilidir.

HALSİZLİK VE YORGUNLUK SONRASI YENEN HURMA, KAN ŞEKERİNİZİN DENGELİ YÜKSELTİR

Bu açıdan iftarı hurmayla açmak insan sağlığı açısından da önemlidir İftar zamanına kadar aç kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk baş göstermektedir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayacaktır.

Oruç neden hurma ile açılır

HURMANIN YARARLARI

Hurmanın yararlarına gelecek olursak, hurma; Vücudu temizlediği, kalp sağlığına koruduğunu, hafızayı güçlendirdiğini tansiyona ve diyabet gibi birçok hastalığa karşı mücadelede yardımcı olur.

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Hurma kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Çok yüksek lif içeriyor. Bu lifler düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yanında kalp hastalıklarından da koruyor. Ayrıca kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de koruyor.

Oruç neden hurma ile açılır

KEMİK YAPISINI VE KEMİK ZAYIFLIĞINA KARŞI BÜNYEYİ KORUR

Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir. Hurma, içerdiği bol fosfor ve kalsiyum ile kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu hastalıkların azaltılmasına yardım eder.

STRES VE GERGİNLİK GİDERİCİ ETKİSİ VAR

Bilim adamları hurmanın stres ve gerginliği giderici etkisine de dikkat çekmektedirler. Hurma beyni ve hafızayı ciddi şekilde destekliyor. A vitamininin bir türü olan ve tüketildiğine Retinal'e dönüşen karoten içeriyor. Bunun dışında beyin hücrelerinde meydana gelen hasarların giderilmesinde ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Oruç neden hurma ile açılır

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