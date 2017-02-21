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'Örümcek Adam' lakaplı hırsızın davası sonuçlandı

Paris Modern Sanat Müzesi'nden, 115 milyon dolar değerindeKİ 5 önemli sanat eserini çalan Vjeran Tomic'e 8 yıl hapis cezası verildi.

21.02.2017 - 10:02
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fransa

Son zamanların en 'cesur' sanat hırsızlığına imza atan Vjeran Tomic ve yardımcıları ayrıca 110 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Hırsızlığı planlayan 61 yaşındaki antikacı Jean-Michel Corvez ve resimleri saklayan 40 yaşındaki saat satıcısı Yonathan Birn de sırayla 7 ve 6 yıl hapis cezası aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Paris Modern Sanat Müzesi'nden Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Ferdinand Leger ve Amedeo Modigliani ait tabloları çalan Tomic, dış kapının asma kilidini ve bir pencereyi kırarak müzeye girmişlerdi. Tomic 2011'de yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti ve kendisini Fransız edebiyatında, zengin Parislilerin evlerinden çalan ünlü hırsız karakter Arsène Lupin'e benzetti.

'BEĞENDİĞİ İÇİN' ÇALMIŞ

49 yaşındaki hırsızın 115 milyon dolar değerinde sanat hırsızlığı yaptığı söyleniyor, ancak bazı uzmanlar tablolarının değerinin bunun iki katı olduğunu, hatta bu tabloları açık artırmada satmanın imkansız olacağını söylüyorlar. Uluslararası polis teşkilatı Interpol resimleri bulmak için 188 üye ülkeyi alarma geçirdi ancak tablolar halen bulunamadı.

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