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Örümcek tarafından ısırılan adam bacaklarını kaybetti

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Birchip kasabasında beyaz kuyruklu örümcek tarafından ısırılan bir kişinin bacakları kesildi.

05.04.2017 - 10:21
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Victoria eyaletinin Birchip kasabasına akrabalarını ziyarete giden Terry Pareja beyaz kuyruklu örümcek tarafından sağ bacağından ısırıldı.

Bacağının şişmesi üzerine durumu fark eden Pareja, kasabada hafta sonu doktor olmadığı için pazartesi gününe kadar beklemek zorunda kaldı.

2 BACAĞI DA KESİLDİ

Daha sonra aile doktoruna görünen ve Horsham Wimmera Belediye Hastanesine kaldırılan Pareja’nın enfeksiyon kapan sağ bacağının kesildiği bildirildi. Diğer bacağının da enfeksiyondan etkilenmesi üzerine ambulans uçakla Melbourne Alfred Hastanesi'ne kaldırılan Pareja’nın sol bacağı da kesildi.

Örümcek tarafından ısırılan adam bacaklarını kaybetti

Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi altında olan Pareja’nın durumun stabil olduğu belirtildi.

Pareja’nın kız kardeşi Raquel Ogleby, eğer enfeksiyon kontrol altına alınmazsa kardeşinin bacaklarından sonra iki kolunu da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Örümcek tarafından ısırılan adam bacaklarını kaybetti

Özellikle yaz aylarında görülen beyaz kuyruklu örümcek sokması belirtileri arasında şişme, kaşıntı, ciltte renk değişikliği, bazı durumlarda kusma ve bulantı görülüyor.



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