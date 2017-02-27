Oscar ödülleri Trump'a gönderme ile başladı

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni (89. Akademi Ödülleri), ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda Jimmy Kimmel'ın sunumuyla başladı.

"ÜLKE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

Kimmel, konuşmasının başında Donald Trump'a gönderme yapararak, "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" diye başladı.

"OSCAR GEÇEN SENELERDE IRKÇI GÖRÜNÜYORDU"

“Trump’a teşekkür etmek istiyorum" diyen Kimmel, "Geçen sene Oscar’lar ırkçı gibi görünüyordu, artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar cazı kurtardı" ifadesini kullandı.