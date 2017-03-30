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Oscar'a cep telefonu yasağı

Son Oscar töreninde yaşanan yanlış zarf skandalının benzerinin tekrarlanmaması için harekete geçildi.

30.03.2017 - 16:07
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni yanlış anonsla tarihindeki en büyük fiyaskoya sahne olmuştu. En çok merak edilen en iyi film ödülü yanlışlıkla başka filme verilmiş, sonradan zarfların karıştığı ortaya çıkmış ödül gerçek sahibinin olmuştu.

MUHASEBECİLER CEP TELEFONU KULLANMAYACAK

Akademi benzer bir skandalın tekrarlanmaması için harekete geçti. Akademi başkanı Cheryl Boone Isaacs, üyelere törenle ilgili yeni protokolleri anlatan bir e-posta gönderdi.

PwC'nin iki muhasebecisi artık kuliste cep telefonu taşımayacak. 83 yıldır töreni üstlenen PwC şirketinden üçüncü bir isim de denetim için geliyor. Kontrol odasında yayıncı kuruluşun direktörüyle oturacak olan bu isim olası bir hatayı düzeltecek. Ayrıca muhasebeciler Oscar provalarında da yer alacak.

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