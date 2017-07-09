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Oslo’da gece kulübünde silahlı saldırı

Norveç'in başkenti Oslo'da ünlü bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Terör paniğinin yaşandığı anlarda 4 kişi yaralandı.

09.07.2017 - 11:15
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Norveç'in başkenti Oslo'nun Brenneriveien bölgesinde yer alan ve şehrin ünlü gece kulüplerinden biri olan Blue'ya bir saldırgan silahlı saldırı düzenledi.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK DEĞİL

Yerel saate göre 3.30'da gerçekleşen saldırıda dört kişinin yaralandığı bildirildi. Polis sözcüsü Andre Krakenes, yaralanan dört kişinin durumlarının kritik olmadığını belirtirken saldırıyı tek bir saldırganın gerçekleştirdiğini belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan olaydan sonra taksiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken kamera kayıtlarını inceleyen polis yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu söyledi.

GECE KLÜBÜNE ALINMADIĞI İÇİN..

Polisin yaptığı açıklamaya göre gece kulübüne alınmadığı için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen saldırganın silahıyla ikisi güvenlik görevlisi biri gece kulübü çalışanı olmak üzere dört kişiyi yaraladığı belirtildi.

Saldırganın sabıkasının olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmazken Norveç polisinin bugün saldırganı sorgulaması ve açıklama yapması bekleniyor.

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