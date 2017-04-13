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Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Pamukoğlu, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.

13.04.2017 - 10:14
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osman pamukoğlu

Referandum çalışması için Gaziantep'e gelen Osman Pamukoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, parti üyeleriyle bir araya geldi.

Partililerine konuşan Pamukoğlu, referandum ile getirilmek istenen yeni sistemde, meclisin denetleme yetkisi olmadığını ifade etti.

Kararsız kitlenin referandum öncesi kararını vermesini isteyen ve 'evet' denilmesi ile halkın egemenliğinin tek bir kişiye verileceğini savunan Osman Pamukoğlu, şöyle dedi:

REFERANDUMA YÖNELİK GÖRDÜĞÜM SONUÇ 'HAYIR' ÖNDE

"Bir ülkeyi tek kişinin yönetmesi ile hiçbir şey olmaz, çünkü emperyalist güçler bu tek kişileri yok eder. Libya'da Kaddafi, Irak'ta Saddam gitti, Suriye'de Esad sallanıyor. Tek kişinin tüm zaafları bilinir ve o zaaflar üzerinden kolayca yok olur. Mecliste güven oylaması yok, denetleme yok, meclisin hiç bir varlığı yok. Meclis kanun çıkaracakmış; bir tarafta meclis kanun çıkarıyor, diğer taraftan Cumhurbaşkanı kararname çıkarıyor. Hükümet yok, bakanlar  kurulunu Cumhurbaşkanı tek başına seçecek. Bu referandumda 'evet' çıkması, halkın egemenliğinin bir kişiye verilmesinden başka bir şey değildir. Benim referanduma yönelik gördüğüm sonuç 'hayır' oyu daha önde, ama kararsız bir kitle var. Referanduma az bir süre kaldı, o kararsız kitlenin de artık kararını vermesi lazım. Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı."

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