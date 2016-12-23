Osmaniye'de Mehmetçik vatandaşı sırtında taşıdı

Osmaniye'de yaşayan kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon hastası Adem Şenol rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
AMBULANS KAPIYA GİDEMEDİ
Ancak kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi. Yaklaşık yarım metreyi bulan kardan ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına jandarma ekipleri de geldi.
MEHMETÇİK 1 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI
Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Adem Şenol'u sırtına alarak yaklaşık 1 kilometre, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şenol, Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.