taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Osmaniye'de Mehmetçik vatandaşı sırtında taşıdı

Kalp hastası 63 yaşındaki Ahmet Şenol'u, kar nedeniyle evine gelemeyen ambulansa kadar Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener sırtında taşıdı.

DHA | 23.12.2016 - 19:48
  1. Haberler
  2. Gündem
Osmaniye'de Mehmetçik vatandaşı sırtında taşıdı

Osmaniye'de yaşayan kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon hastası Adem Şenol rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

AMBULANS KAPIYA GİDEMEDİ

Ancak kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi. Yaklaşık yarım metreyi bulan kardan ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına jandarma ekipleri de geldi.

Osmaniye'de Mehmetçik vatandaşı sırtında taşıdı

MEHMETÇİK 1 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI

Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Adem Şenol'u sırtına alarak yaklaşık 1 kilometre, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şenol, Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Osmaniye'de Mehmetçik vatandaşı sırtında taşıdı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

119
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

138
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

473
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM