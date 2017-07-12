Otel konforunda devlet hastanesi

Karabük'te hayırseverlerin de destekleriyle yapılan, temel yaşam malzemeleri, internet, tablet ve özel kasa hizmetinin yanı sıra çocuklar ile kapalı alan ve ameliyat korkusu olan hastalar için duvarlara resimler işlenen Safranbolu Devlet Hastanesi'nde, otel konforunda sağlık hizmeti veriliyor.

İnşa aşamasında otel konforu verilebilmesi amacına uygun planlanan hastanede, konuklara tek ve çift kişilik klimalı, televizyonlu odalar, bornoz, seccade, diş macunu ve fırçası, şampuan, pijama, terlik gibi temel yaşam malzemelerinin yanı sıra internet, tablet ve özel kasa temin ediliyor.

YILDA 30 BİN HASTAYA HİZMET VERİLİYOR

Yılda 30 bin hastaya hizmet veren, çocuklar için duvarlarına çizgi film kahramanlarının çizildiği özel odaların da bulunduğu kurumda, bazı bölümlerin duvarlarına yapılan doğa resimleri çalışmalarıyla hastaların ameliyat korkularını yenmesine yardımcı olunuyor.

Yapının 5 yıldızlı otel konseptinde hazırlandığını ifade eden Safranbolu Devlet Hastanesi başhekimi Selim Şahin, "Hastanemizin 67 nitelikli yatağı mevcut, hastalarımızı her türü konforu burada rahatlıkla bulmakta. Odalarımızda buzdolabı, televizyon, saç kurutma makineleri mevcuttur. İmkanı olmayan ve acil gelen hastalarımıza burada kendilerinin ihtiyaçları olan pijama, tarak, terlik, şampuan ve seccadeleri sunulmakta. Ayrıca odalarımızda şifreli kasalarımız mevcut." diye konuştu.

Yılda yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verdiklerini aktaran Şahin, "Ayda 300-350 hastamız yatmakta, 150'ye yakın hastamız ameliyat olmaktadır. Bütün ana branşlarımız hastanemizde mevcuttur." dedi.

CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE YEMEK SERVİSİ

Personelin hastalara daha kaliteli, huzurlu hizmet verebilmeleri açısından yemekhanede canlı müzik eşliğinde yemek verildiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: "Ayrıca hastanemizde, hastane kokusunu yenmeleri açısından Isparta gül kokuları kendilerine sunulmakta. Hastanemizde, engelli vatandaşlara da her türlü imkan ve hizmet verilmekte. Çocuklarımıza tablet sunulmakta, aynı zamanda kütüphanemiz mevcut, istedikleri kitapları alarak hoş zaman geçirmeleri sağlanıyor. Çocukların korkularını yenmeleri için akülü arabayla ameliyathaneye gidiliyor."