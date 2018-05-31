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Otobüs bagajında yavru kızıl şahin bulundu

Muğla'da bir yolcu otobüsünün bağajında yapılan kontroller sırasında nesli tükenmekte olan yavru kızıl şahin ele geçirildi. Şahinin bir yolcu tarafından Siirt'ten Marmaris'e götürüldüğü anlaşıldı.

DHA | 31.05.2018 - 07:29..
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ile Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, geçen 22 Mayıs tarihinde yol kontrolü yapıldı.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada koli içerisinde bir yavru şahin olduğu tespit edildi.

Otobüs bagajında yavru kızıl şahin bulundu

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR TÜR OLDUĞU ANLAŞILDI

Bitkin vaziyette olan nesli tükenmekte olduğu öğrenilen kızıl yavru şahin öncelikle acil müdahale yapılmak üzere Gökova'daki özel bir hayvan hastanesine getirildi.

Hastanede bir gün boyunca ön müdahaleleri yapılarak beslenen hayvanın, tedavi ve rehabilitasyonuna Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde devam edilmesinin uygun olacağına karar verildi.

Yavru şahin, buradaki tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra halkalanarak doğaya geri salınacak.

Otobüs bagajında yavru kızıl şahin bulundu

7 BİN LİRA CEZA ALACAK

Şahin'i Siirt'te yakaladığı ve Marmaris'e götürmeye çalıştığı belirlenen D.K. hakkında ise tutanak tutuldu.

D.K.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü tarafından toplam 7 bin TL para cezası kesileceği bildirildi.

Otobüs bagajında yavru kızıl şahin bulundu

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